Saltamontes - Jim Keller, Kyle Eastwood y Diana Krall - 08/04/21

Durante los primeros minutos del programa estrenamos en nuevo disco de Jim Keller, publicado recientemente con el título de "By no means". Escuchamos al Dr. Lonnie Smith con Iggy Pop y entramos en el álbum "From there to here", que en 1.998 abría la obra discográfica del bajista Kyle Eastwood, contando con invitadas como Diana King, Joni Mitchell y Julia Fordham. Cerramos el programa con la presencia de Diana Krall y recordando a Robert Farnon junto a George Shearing, y también a Frank Wess.