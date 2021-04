Saltamontes - BLUES: Shemekia y Johnny Copelan - 12/04/21

Durante los primeros minutos de esta emisión de Saltamontes escuchamos la voz de Melody Gardot con canciones de la inminente edición 'Deluxe' de su álbum "Sunset in the blue", que se llevará a cabo el próximo viernes. Tomamos contacto a continuación con el estilo más que particular la Shemekia Copeland, hija del legendario guitarrista del Blues sureño Johnny Copeland, a quien recordamos. Lo hacemos con una grabación tan exótica como fue el álbum "Bringing it all back home" grabado en Costa de Marfil, con músicos de aquel país, en el año 1.986.