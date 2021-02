Saltamontes - The Blasters por la California fronteriza y sureña - 25/01/21

Abrimos hoy Saltamontes con canciones de los californianos hermanos Alvin, Phil y Dave. También dedicamos algunos minutos a la última publicación de Dave Alvin, que ha aparecido recientemente con el título de "From an old guitar". La segunda mitad del programa la dedicamos al pianista Gene Taylor quien ha trabajado con artistas tan importantes como John Hammond o Charlie Musselwhite. Igualmente, Gene Taylor ha sido miembro de formaciones como los Fabulous Thunderbirds, Canned Heat o los Blasters, en esta última al lado de los hermanos Alvin.