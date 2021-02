- Armando Pomar és a un despatx d'advocats especialitzat en residents británics.

- El Govern està decidit a ampliar el termini de restriccions que acabava aquest divendres dia 29.

- Més contagis a Eivissa i Mallorca: 518 nous casos.

- Alerta per saturació a Can Misses.

- El Bisbe de Mallorca, una vacunació amb polèmica.

- Avui es juguen dos partits ajornats per la neu y el coronavirus.