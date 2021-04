Nos trasladamos a otros mundos con dos exposiciones.

Primero, al universo del artista británico Bansky, gracias a la muestra que acoge el Círculo de Bellas Artes de Madrid titulado Bansky, the street is a canvas, hasta el 9 de mayo. Una propuesta que cuenta con más de 50 creaciones de este referente del arte contemporáneo mundial, desafiando al sistema, reflejando temas controvertidos como la guerra, la ética, la política, siempre con ese prisma tan satírico. Esta cuidada muestra incluye una instalación multimedia para envolver al visitante en la obra del artista callejero, con serigrafías, vídeos, fotografías o esculturas. No podía faltar "Niña con globo", una de sus piezas más conocidas. Nos lo cuenta Rafa Giménez, socio director de Sold out, la promotora de la exposición.

Después, nos vamos hasta la ciudad marroquí de Chauen, pero sin salir de España, gracias a las sugerentes fotografías de Manuel Lama, que Casa Árabe está exhibiendo en su sede de Córdoba, en el marco de la décimo séptima Bienal de Fotografía de la ciudad andaluza, hasta el 14 de mayo. Bajo el título de La perla azul, recorremos sus calles y mercados con las imágenes azules de la ciudad marroquí como protagonistas. Para conocer mejor este trabajo, hablamos con el comisario de la exposición, Michael Zapke, fotógrafo también.