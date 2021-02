El Govern aprova els nous ajuts pels col·lectius més afectats per la crisi

El Govern ha aprovat un nou paquet de 618 milions d'euros per aquest primer trimestre en ajuts directes per als autònoms, les pimes, els treballadors en ERTO i els sectors més afectats per les restriccions de la pandèmia. L'executiu farà un nou pagament de 2.000 euros en ajuts directes als autònoms, que són un dels col·lectius més afectats per la crisi de la covid-19 i que més han vist reduïts els seus ingressos. El pressupost total és de 280 milions i beneficiarà uns 140 mil autònoms.

D'altra banda, el Govern també farà pagaments als treballadors afectats per ERTO. En aquest cas, hi haurà dos tipus d'ajuts: un d'extraordinari de 200 euros mensuals per als afectats per ERTO de qualsevol sector amb ingressos baixos i que no s'han pogut reincorporar al seu lloc de feina, i un altre per a formació per als que estan en ERTO en algun dels sectors més afectats per la pandèmia.

Així mateix, el Govern es compromet a seguir donant suport als sectors directament afectats per les restriccions. Actualment, estan obligats a tancar els establiments de més de 400 metres quadrats o els centres comercials i gimnasos, entre d'altres.Per pagar els ajuts, l'executiu preveu fer un esforç pressupostari "extraordinari. En concret, es buscarà arribar al crèdit necessari per posar les ajudes en marxa "a curt termini".