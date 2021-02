Perdóname si no vuelvo a casa esta noche - Julien Baker, Sebastián Cortés y Madlib & Four Tet - 23/01/21

Nueva selección de novedades de estilos varios. Nos acercamos al próximo trabajo de Julien Baker, Zahara o Madlib & Four Tet. También te descubrimos a algunos de los artistas más jóvenes más prometedores de nuestra escena como Yarea, Kora o Vic Mirallas.

PLAYLIST:

ARLO PARKS - Black Dog

THE XX - Islands

CASPER CLAUSEN - Used To Think

BERNICE - Groove Elation

AMBER WINDOW - A Child Is Born

JULIEN BAKER - Hardline

ZAHARA- Merichane

KORA - Marte

YAREA - Volver

VIC MIRALLAS - Plan B

SEBASTIÁN CORTÉS - Solo Me Quieres Cuando Estás Triste

RUN THE JEWELS - ohh la la (Instituto Mexicano de Sonido remix)

MADLIB, FOUR TET - Road Of The Lonely Ones

FOUR TET - Parallel 8