Perdóname si no vuelvo a casa esta noche - Jon Batiste, Hiatus Kaiyote, Vic Mirallas y Bruno Pernadas - 27/03/21

Destacamos We Are, el nuevo discazo de Jon Batiste y te presentamos otras jugosas novedades como lo nuevo de Hiatus Kaiyote, Jungle o Bruno Pernadas

Playlist

JON BATISTE - Freedom

JON BATISTE - I Need You

JON BATISTE (ft. Zadie Smith)- Show Me the Way

AARON TAYLOR (ft. Che Lingo) - Flowers

HIATUS KAIYOTE (ft. Arthur Verocai) - Get Sun

JUNGLE - Keep Moving

HELADO NEGRO - Futurism

BRUNO PERNADAS - Theme Vision

ROTHRIGO - Our Little House

VIC MIRALLAS - Ruina

ESCANDALOSO XPÓSITO, JUAN ARANCE - Ser Libre

OMAR ALCAIDE, JUAN ARANCE, JUANITO MAKANDÉ - About You

PAULA, POVOA & JERGE - Primavera (Myd Remix)

STR4TA - Vision 9