Perdóname si no vuelvo a casa esta noche - Brockhampton, Tirzah, Jordan Rakei y Los Mejillones Tigre - 17/04/21

Empezamos a descubrir el nuevo y esperadísimo disco del colectivo Brockhampton y te mostramos otras jugosas novedades como lo nuevo de Tirzah, Cuco o Los Mambo Jambo y Los Mejillones Tigre en el apartado nacional.

Playlist

BROCKHAMPTON, CHARLIE WILSON - I´ll Take You On

TONY ALLEN, SAMPA THE GREAT - Stumbling Down

SONDER, JORJA SMITH - Nobody But You

TIRZAH - Send Me

CUCO - Paradise

BENNY SINGS, KYLE - Kids

JORDAN RAKEI - Lover, You Should´ve Come Over

OSO LEONE - Virtual U (Jordan Rakei Remix)

JOE ARMON JONES, MAXWELL OWIN, OSCAR JEROME - Idiom

LOS MAMBO JAMBO - Contra las Cuerdas

LOS MEJILLONES TIGRE - El Gato Negro

ORTIGA - Nanana

INDIA SHAWN, UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA - Too Sweet

CARIBOU - Home (Toro y Moi remix)

DARKSIDE - The Limit