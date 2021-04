Hay intérpretes con voces armónicas o atractivas o potentes o convincentes, o directas, seductoras, sorprendentes o inconfundibles... bueno pues la voz de ZENET, tiene todo eso. Aseguro que todo aquel ó aquella que lo conozca y no haya sentido un pellizco especial al escucharlo our primera vez, es que no tiene na de na en el alma...