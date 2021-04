El Congreso convalidó esta semana el decreto que regula los 11 millones en ayudas para los sectores más afectados. Mario Garcés, portavoz económico del PP en el Congreso en el programa Parlamento , justifica la abstención de los populares a este decreto porque las medidas son "insuficientes" y perjudican a muchos sectores cuya exclusión no se entiende, como las peluquerías. Además, no favorece a aquellos pequeños comercios que se encuentran en lugares con rentas altas como Madrid. "Son fondos estatales, no fondos del PSOE", señala, y pide que se deje decidir a las comunidades a dónde van esos fondos.

En relación a la reforma laboral afirma que abolirla no solo va en contra del citerio de la UE sino que generaría "inquietud e incertidumbre". Garcés señala que esta fue "una clave del éxito" en ciertos momentos difíciles en los que generó empleo.

Sobre la salida de Pablo Iglesias del Gobierno dice que ahora se verá cómo es "el verdadero Pedro Sánchez" y de a sustituta la califica de "la ministra de los ERTE" y pide "sensatez" en su gestión.

El ministro José Luis Ábalos planteó una ley de vivienda con incentivos. Sobre ella señala que no están dispuestos a apoyar "medidas de internación respecto a los precios ni en privaciones obligatorias de la propiedad". "La solución", afirma, "es ampliar el stock público de viviendas" y compara la "política socializante" con las políticas realizadas durante la dictadura. "Nuestro proyecto es un plan de incentivos para vivienda", concluye.