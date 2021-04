The Black Keys han anunciado su décimo trabajo, un regreso a sus raíces y una reivindicación de los clásicos del blues del Mississippi. Nos fijamos en su portada (lo mejor) para repasar otros álbumes que también han utilizado imágenes de William Eggleston, el fotógrafo que quiso ser músico. Además nuevas canciones de Las Ligas Menores, con disco en el horizonte, y Derby Motoreta's Burrito Kachimba rindiendo tributo al sonido Caño Roto.

PLAYLIST:

THE BLACK KEYS - Crawling Kingsnake

THE BLACK KEYS - She's Long Gone

SILVER JEWS - Punks in the Beerlight

PRIMAL SCREAM - Rocks

BIG STAR - O My Soul

MENTA - El Círculo

LAS LIGAS MENORES - La Nieve

DERBY MOTORETA'S BURRITO KACHIMBA - Caño Cojo

TIBURONA - "Que viene el lobo" (feat. Álvaro García, Biznaga)

BIZNAGA - Una ciudad cualquiera

GIRL IN RED - You Stupid Bitch

LUCY DACUS - Hot & Heavy

TEENAGE FANCLUB - In Our Dreams

JOSÉ GONZÁLEZ - Visions