Ya conocemos la fecha, la portada y el tracklist de 'El Madrileño', el nuevo disco de C.Tangana. Nos fijamos en su listado de temas para reflexionar sobre la ausencia de mujeres entre sus colaboradores y proponerle a Puchito un par de ideas. Además entramos en el debut de Aaron Frazer, batería y segunda voz en Durand Jones & The Indications, que se destapa como un solista muy fino. Y escuchamos el último adelanto que enseña Arlo Parks de su debut antes de que se publique este viernes y la confirme como la gran nueva figura de la música británica.

PLAYLIST:

AARON FRAZER - Bad News

ARLO PARKS - Hope

NATALIE BERGMAN - Talk To The Lord

FRANÇOIS & THE ATLAS MOUNTAINS - Holly Golightly

C. TANGANA - Comerte Entera

ED MAVERICK - Fuentes de Ortiz

OMAR APOLLO - Kamikaze

KALI UCHIS - Telepatía

FKA TWIGS - Don't Judge Me (feat. Headie One, Fred Again)

C. TANGANA - Nunca Estoy

DEFTONES - Teenager (Robert Smith remix)

THE AVALANCHES - Running Red Lights (feat. Rivers Cuomo, Pink Siifu)

FUTURE ISLANDS - For Sure (Dan Deacon remix)

RIGOBERTA BANDINI - Perra