No hace falta cantar para transmitir. Ese punto en el que la poesía se convierte en la letra de una canción y la melodía deja paso a una imponente base rítmica es el lugar en el que habitan muchas de las canciones que suenan en este podcast. Un repaso a algunas propuestas actuales que han elegido el spoken word para recitar sus historias en canciones que se mueven en el post punk más arty y sus derivados.

PLAYLIST:

DRY CLEANING - Strong feelings

DRAHLA - Stimulos for Living

BILLY NOMATES - No

SHAME - Water in The Well

YARD ACT - Dark Days

THE COOL GREENHOUSE - Alexa!

ARAB STRAP - The Turning of Our Bodies

FONTAINES D.C - Boys in the Better Land

SINEAD O BRIEN - Most Modern Painting

PORRIDGE RADIO - Sweet

KING KRULE - Cellular

SQUID - Match Bet

BLACK COUNTRY, NEW ROAD - Sunglasses