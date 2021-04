Nunca las canciones de Angel Olsen son demasiadas. Incluso si son autoversiones o revisiones de temas que ya conocemos. Como el tema que ha liberado y con el que anuncia el boxset que reunirá sus dos últimos discos más un tercero de caras b, rarezas, versiones y revisiones. Este miércoles pre-semana santa que huele a viernes para muchos nos deja el estreno del nuevo disco de The Crab Apples. Además, la cara más britpop de los daneses Iceage.

PLAYLIST:

ANGEL OLSEN - It's Every Season (Whole New Mess)

ANGEL OLSEN - Spring

LANA DEL REY - White Dress

MY BLOODY VALENTINE - New You

MENTA - Ojalá te mueras

NO SÉ A QUIÉN MATAR - No Sé A Quién Matar

APARTAMENTOS ACAPULCO - Ahora Sé

WORKING MEN'S CLUB - x

DRY CLEANING - Unsmart Lady

THE CRAB APPLES - Spell

ICEAGE - Shelter Song

OASIS - Slide Away