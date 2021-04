Música a la carta - 26/03/21

En este programa escucharás: To be or not to be de Cesare Morelli; La Canción de Solveig de la Suite num 2 de Peer Gynt de Grieg; Meditaciones sobre textos de San Juan de la Cruz de Esteban Sánchez Herrero; La Mazurca de las sombrillas del primer acto de Luisa Fernanda del Maestro Federico Moreno Torroba; Alba de los caminos de Antón García Abril; una selección de fragmentos de Sound The Trumpet compuesta en 1687 por Henri Purccell; la Ronda de Enamorados "¿Dónde Estarán Nuestros Mozos?" de La del Soto del Parral de Soutullo y Vert y el bolero El reloj.