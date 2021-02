Mundo Babel - Phil Spector. El Spector que importa - 23/01/21

"Be my Baby" de las Ronettes, el inmarchitable encanto del mejor pop adolescente. Decantado ejemplo del "Wall of Sound” asociado a Phil Spector, muerto un 16 de enero rodeado de obituarios escabrosos y desinformación generalizada. "Por cada beso que me dieras yo te daría tres”, cantaban y su impacto en los Beach Boys, Sonny & Cher o Springsteen, indeleble. "Poliédrico" lo mínimo que puede decirse de un artista capaz de pasar de "To Know Him is to Love Him” a “Spanish Harlem”, "Loving Feeling" - Righteous Brothers- o "River Deep, Mountain High” -Tina Turner-, como productor o autor. Sin olvidar a los Beatles y su "Let it Be”, al primer Lennon o Harrison en solitario. “Imagine" o "My Sweet Lord”, sólo dos ejemplos de lo que un productor puede hacer por ti. El resto es ruido. El Spector que importa.