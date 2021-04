Món possible - La vergonya de les residències, per Manuel Rico

Analitzem el drama de les residències de Gent Gran, amb trenta mil morts per Covid segons dades oficials, amb el periodista Manuel Rico, que ho ha investigat a fons i el resultat l'ha publicat al llibre "¡Vergüenza! El escándalo de las residencias". Rico explica com es va discriminar els ancians residents a geriàtrics, que no van ser derivats a hospitals, i tampoc no se'ls va donar assistència medicalitzada als centres. Posa negre sobre blanc els noms dels que fan negoci amb la salut dels nostre avis, grans empreses que concentren el sector, juntament amb l'Esglèsia catòlica, que és el principal operador de residències al nostre país. I l'Administració, mentrestant, absent, sense controlar, perquè les inspeccions són insuficients. Una fallada del sistema, que cal revertir.

I a l'espai "La vida bona", amb la Teresa Farell, parlem amb la psicòloga Patrícia Ramírez, que acaba de publicar "Somos fuerza. Cómo vencer la adversidad y superar todas las crisis", una guia amb recursos emocionals per afrontar les crisis, perquè són inevitables.