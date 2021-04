Miniaturas en el aire - La lucha por el control del relato histórico - 08/04/21

La historia no es la que a ti o a mí nos habría gustado que fuera. Es la que es. Y esa la clave, "la madre del cordero": mantener limpio, aséptico, sin falsedades, el relato histórico, la narración de los hechos que nos han traído hasta aquí. Un objetivo fundamental, ahora que vivimos en "tiempo de posverdad, tu verdad, la de este, la de ese o aquel"... Podría parecer un objetivo imposible, pero no es cierto. Difícil, sí. Imposible, no. Resulta que existen fuentes, documentos, investigadores, historiadores, obras de arte, restos arqueológicos que nos permiten, al menos, acercarnos bastante a lo que ocurrió. Dice nuestro historiador de cabecera, Eduardo Juárez Valero, que los historiadores tienen que ser "unos sosos" y no "unos revolucionarios", no tienen que cambiar la historia, sino contar la historia. Sigue el rastro de sus palabras y de la música de Francisco Asenjo Barbieri, Conrado del Campo, Julio Gómez, Federico Moreno Torroba, Luis de Pablo, Cristóbal Halffter, Antón García Abril o Tomás Marco.