Miniaturas en el aire - Beethoven más Jodorowsky más Achúcarro igual a calambre - 01/04/21

Dice la física electromagnética que la energía solo se ve, solo se puede observar y medir, si fluye de un punto A hacia un punto B. Calambre. Eso es lo que pretendo esta noche y todas noches. Darte calambre. Que sientas esa energía que está ahí. Que no se ve. Que no se oye, pero que fluye en cuanto tú y yo nos conectamos. De un punto A a un punto B. Traigo la novena de Beethoven, las palabras del pianista Joaquín Achúcarro, discípulo de Alicia de Larrocha -lo mejorcito que hemos tenido en piano-, algún fragmento de la película Copying Beethoven, con un Ed Harris estupendo en el papel del sordo genial y las reflexiones de Alejandro Jodorowsky. Así que...: "O Roma... o nada", que diría Julio César. "O triunfo y te transmito el chispazo o me estampo". ¡Que los dioses me perdonen por la mezcla que estoy a punto de presentaros...!