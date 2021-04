Més que esport - Esport com a eina per a la rehabilitació d'addiccions

Parlem de l'esport com a eina per a la rehabilitació d'addiccions i ho fem a través del testimoni del director del Centre de rehabilitació de drogodependències "Eines Esport" de Sant Cugat, Àlex Florensa, i d'un usuari d'aquest centre, Marc Muntaner. L'Àlex, addicte a l'alcohol rehabilitat que es va formar per ajudar a altres persones en la mateixa situació i va crear el Centre l'any 2011, iniciarà aquest dissabte dia 17 una volta a Catalunya a peu per donar visibilitat a la malaltia de l'addicció. Seran 1200 Km que aprofitarà per fer xerrades aportant la seva experiència pels pobles i ciutats de la seva ruta. Es tracta de la Transeinescat 2021 que farà en solitari a causa de la pandèmia.