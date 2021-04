Més que Esport - 24ª edició del Cross de Canet de Mar

En el nostre habitual recorregut dels divendres per la geografia catalana a través de l'esport, ens aturem avui a localitat costanera del Maresme, Canet de Mar. Es tracta d'un municipi de gran tradició marinera conegut també pel seu gran patrimoni arquitectònic especialment lligat al Modernisme. A Canet va viure i treballar Domènech i Montaner i al poble es poden veure diverses de les seves construccions com també d'altres artistes modernistes. Però Canet també és un poble esportiu amb un entorn ideal, entre el mar i la muntanya, per practicar esport a l'aire lliure. En aquest sentit serà escenari diumenge de la 24ª edició del Cross de Canet de Mar que enguany és també Campionat de Catalunya.