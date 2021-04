Mediterráneo - Sea Shanties. El Pony Pisador - 28/03/21

El Pony Pisador no es solo la Taberna del universo Tolkien donde van los hobbits y viajeros que cruzan el territorio Eriador en la Tierra Media. También es un grupo de música que crece como la espuma en popularidad y seguidores gracias a su adaptación mediterránea de los Sea Shanties, esos cantos de marineros taberneros ubicados en Nueva Zelanda hace 200 años. El violinista de la banda Miquel Pérez Terrón nos cuenta cómo comenzaron y la evolución que están teniendo en las redes, junto a sus conexiones de conciertos online todos los jueves a las 20h. Irene Desumbila nos conduce por tabernas mediterráneas mientras escuchamos la música de: Silvia Perez Cruz+Marco Mezquida- Barco Negro; NATHAN EVANS- Wellerman; EL PONY PISADOR + PORT BO- Desembarca Jordi; EL PONY PISADOR+ THE LONGEST JOHNS- The Nordwest Passage; EL PONY PISADOR- La noble Vila de Su- Kevin, el koala Professor de Física Quantica-Oriol el cargol que fa cant mongol -Garotes a Premia de Mar-Johny Comes Down To Hilo; TARANTA FIL- U Chiandature.