Madrid reclama vacunar con AstraZeneca a los mayores de 65

El viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha justificado en 'Las mañanas de RNE' su rechazo a la decisión de limitar la vacunación con AstraZeneca a las personas entre 60 y 65 años. Zapatero cree que no hay evidencia científica para limitar la vacunación, apuesta por quitar el límite de edad por arriba para que también pueda se pueda utilizar en mayores de 65 y echa en falta coherencia por parte del ministerio. "Hace tres semanas Sanidad decidió no poner la vacuna por encima de 55 y ahora quiere ponerla a los mayores de 60. ¿Cómo explicamos a los ciudadanos estos cambios de criterio? No nos oponemos por ser el Pepito Grillo de nadie, sino por la evidencia científica".

Zapatero es partidario de administrar la segunda dosis de AstraZeneca a los ciudadanos que ya han recibido la primera y considera que la restricción aplicada a esta vacuna va a poner en riesgo el objetivo de vacunación del Gobierno. "Si no disponemos de otras vacunas, no llegamos al 70% de vacunados en verano", ha recalcado el viceconsejero madrileño, que ha defendido los contactos que el Gobierno madrileño ha mantenido con los representantes de la vacuna rusa Sputnik V.