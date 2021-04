La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto ha afirmado en Las Mañanas de RNE que el Gobierno de coalición "está respondiendo a los retos que este año hemos tenido con la incidencia de la pandemia" y asegura que "los debates siempre son sanos" y espera mantener los acuerdos importantes. Maroto se muestra confiada respecto al proceso de vacunación y la paulatina recuperación de los viajes: "Estamos trabajando en la reapertura de los viajes. El inicio va a tener mucho que ver con la contención de la pandemia y la celebración del proceso de vacunación. Y luego poner a disposición de la movilidad el certificado digital en el que estamos trabajando para que en verano haya una movilidad segura". La ministra Maroto apunta que en junio ya podría estar disponible la herramienta del certificado digital (pasaporte COVID), que va a permitir la movilidad segura. "Dependemos de algunas incertidumbres", dice la ministra, que asegura que el proceso de vacunación avanza: "el escenario es muy distinto al del año pasado gracias a las vacunas". Sobre los 'corredores seguros' para el turismo entre países, Maroto defiende que el certificado digital hará que no sea necesario establecerlos con mercados que pertenecen al espacio Schengen: "Mientras no haya protocolos comunes o un certificado estandarizado a nivel de países fuera de la UE, se pueden establecer esos corredores", apunta la ministra que asegura que se está trabajando con el Reino Unido, "nuestro principal mercado emisor". Preguntada por las imágenes de turistas franceses en Madrid, Maroto asegura que le preocupan y que se sigue insistiendo en reducir los viajes a lo esencial: "Lamento las imágenes. Están funcionando los protocolos de seguridad. No es un elemento de falta de seguridad en los aeropuertos, como señala la Comunidad de Madrid o desde el ayuntamiento. Es una llamada que ha hecho la Comunidad de Madrid a que venga la gente [...] Una vez que vienen [los turistas] compete al ayuntamiento que se cumplan esas medidas de seguridad", dice Maroto.