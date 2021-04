El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, apoya que el día 9 de mayo decaiga el estado de alarma, pero pide al Gobierno que las dote de seguridad jurídica para evitar “que en Cantabria se avale una cosa que se prohíbe en Euskadi”. Está de acuerdo con que no haya prórroga porque, asegura, “el pueblo español ya no puede más, está de los nervios”. Revilla confía en que se agilice cuanto antes la vacunación y se pueda alcanzar casi un 60% de inmunización a finales del mes de julio. “Además, el calor no es un buen aliado del virus”, ha dicho en ‘Las mañanas de RNE’. Revilla defiende además la seguridad de todas las vacunas. Espera que, cuanto antes, se pueda empezar a inyectar el suero de Janssen y respalda la vacunación con AstraZeneca y pone como ejemplo el avance que ha dado el Reino Unido en la lucha contra la pandemia gracias a la administración de este suero. Revilla, que está en cuarentena por contacto estrecho con un positivo, ha recibido hoy el resultado negativo de la segunda PCR y mañana se incorporará al trabajo. Está vacunado desde la semana pasada. Dice que pidió AstraZeneca pero que no pudo ser por su edad, 79 años. Apuesta porque políticos y personalidades públicas se vacunen con este suero para mandar un mensaje de confianza.