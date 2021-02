En Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso hemos charlado con dos personas que han sufrido las consecuencias de la pandemia desde el punto de vista laboral. Ambas se quedaron sin trabajo, aunque su suerte ha sido distinta en estos meses. Raquel lleva sin trabajar desde verano. “No ha habido ningún cambio. Sigo buscando trabajo, pero no sale nada. Ni te llaman para entrevistas. Es un poco desesperante”. Raquel explica que ya ha agotado su prestación por desempleo y subraya que la situación sería aún más complicada si tuviera una familia que dependiera de su sueldo. “Gracias a Dios que no tengo hijos”. María se incorporó en junio en su puesto en una escuela infantil tras estar en ERTE, pero teme que la pandemia vuelva a obligar a cerrar las escuelas. “En septiembre volvió toda la plantilla. No sabemos en qué momento pueden irse todos los niños a casa y se vuelva a repetir la situación”.