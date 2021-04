Horas antes de que se hagan públicos los datos de paro y afiliación a la seguridad social del mes de marzo, el que cierra el primer trimestre del año, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, avanza en RNE que los datos no serán buenos. “Dejamos atrás un trimestre duro, una tercera ola dura, también Filomena. Y no ha sido un mes positivo. Pero el mes de marzo ha ido de menos a más en términos de afiliaciones y de salidas de los trabajadores en ERTE y esa es la línea que tenemos que seguir para tener un segundo trimestre de transición y ver con más claridad la recuperación”. La prioridad, dice Calviño, es ahora la campaña de vacunación: “queremos vacunar, vacunar y vacunar. Eso nos pone en una velocidad de crucero que nos hace ver que estas semanas serán de transición y que si todo sigue igual nos pone ante el inicio de la recuperación”. “Tenemos una buena base para la recuperación y esa debe ser nuestra prioridad: empujar la actividad, apoyar la recuperación y proteger el tejido productivo”, ha dicho en RNE. Descarta revisar al alza las previsiones económicas pero asegura que, “España será una de las económicas que más crezca en 2021 y que ese crecimiento será intenso en la segunda parte del año”. En este sentido, dice que la clave para evitar un impacto estructural sobre la economía es recuperar el crecimiento y apoyar el tejido productivo y se centra aquí en defender el mecanismo de los ERTE. “Tenemos que simplificar los tipos de contrato, reducir la temporalidad y eso exige que exploremos que todas las empresas tengan mecanismos de flexibilidad interna. Hemos visto que los ERTE pueden ser útiles y debemos trabajar en ese mecanismo que estabilidad en el empleo”. Sobre su papel en el Gobierno, como vicepresidenta segunda tras la salida de Pablo Iglesias, dice que no experimentará cambios sustanciales y asegura que su relación con el Ministerio de Trabajo, en manos de Yolanda Díaz, es y seguirá siendo buena. Habla de la importancia de la negociación colectiva y añade que, “hay que huir de la idea de que cambiando un párrafo del estatuto vamos a solucionar los problemas. Hay que centrarse ahora en lo más urgente”. En este sentido, sobre el plan español planteado a Bruselas, dice que las conversaciones están encauzadas. “Creo que el plan español es considerado uno de los mejores y más avanzados. No habrá problema porque saben que estamos comprometidos con reformas que necesitamos y que tienen mucho respaldo social”, ha concluido.