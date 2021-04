Monasterio: "Sánchez utiliza a las mujeres en su beneficio"

La candidata de VOX a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, niega que las mujeres tengan problemas por el hecho de serlo y señala que el inconveniente radica en la maternidad. “No es ser mujer lo que te impide hacer cosas, es la maternidad. Hay que hablar de la brecha maternal. La mujeres necesitan ayuda cuando son madres y para eso estamos nosotros”, ha defendido en RNE al ser preguntada por la remodelación del Gobierno, donde hay cuatro mujeres vicepresidentas. Monasterio asegura que hay mujeres mucho más válidas que las que están en el Gobierno que, asegura, no tienen nivel. La candidata de VOX también ha arremetido contra Pablo Iglesias porque considera que “huye de la gran traición a sus votantes. Huye de un gobierno que no da respuestas y huye de su partido”. Monasterio dice que afronta la campaña con espíritu de victoria y está convencida de que VOX será la gran sorpresa de los comicios. Mirando al día después de las elecciones, avanza que “VOX estará donde haga mejor papel” y emplaza al PP a aclarar si permitirá a Díaz Ayuso que entre en su gobierno, si es VOX quien gana. Dibuja el futuro como “una nueva etapa, con menos impuestos y ayudas sociales para los españoles". Según Monasterio, Madrid tiene un problema con los MENAS, los menores no acompañados, “porque cada uno de ellos le cuesta a las arcas públicos 4.700 euros al mes. Tenemos que conseguir tener recursos para atender a los ciudadanos”, ha concluido.