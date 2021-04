Abordamos el debate sobre las diferencias en las restricciones de movilidad entre turistas y el resto de la población y su repercusión en la imagen de España con Manuel Muñiz, secretario de Estado de la España Global.

A su parecer, entiende que sea objeto de debate pero señala que "la imagen se construye sobre factores más estructurales y sólidos", y defiende que "no vienen tantos turistas" en comparación con otros momentos. Recuerda que "la Unión Europea tiene cerrada su frontera exterior con más de 180 países" y desde los gobiernos se está pidiendo que se eviten los desplazamientos por ocio para poder asegurar mejor el verano. La exigencia de PCR para esos desplazamientos desincentiva ese tipo de turismo y da garantías cuando se produce. Igualmente, afirma que una vez se encuentran en España, las limitaciones son las mismas que para el resto de la población: toque de queda, limitación de la movilidad entre comunidades o la reducción de aforo. En el caso de la Comunidad de Madrid, señala que esta ha decidido ser más flexible en alguna serie de cuestiones como en el caso de la hostelería.

Tampoco repercute en esta imagen la crisis migratoria vivida en Canarias, ni en el turismo. "No encuentro ningún factor estructural en la crisis sanitaria o migratoria que haga que España sea un destino menos atractivo de lo que lo era antes", añade. "España es de los pocos países del mundo que se percibe peor dentro que fuera", dice el secretario de Estado de la España Global, debido entre otras razones que existe un debate público muy polarizado.

Muñiz descarta que cerrar la frontera para evitar estos desplazamientos sea una opción porque sería "problemático" en tanto en cuanto no se estaría garantizando el derecho a la libre circulación en la UE y no solo afectaría a la movilidad por ocio, sino también a la esencial. "Somos capaces los estados miembro de limitar la movilidad y el derecho a la libre circulación europea imponiendo condiciones sanitarias: limitando las actividades, pidiendo PCR en origen, haciendo una serie de controles en el aeropuerto, etc", afirma. La pandemia provoca una "crisis de movilidad", lo que afecta a la economía. Por eso, defiende Muñiz la creación de instrumentos para poder garantizarla, como el 'pasaporte COVID'.