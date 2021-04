Francia critica la estigmatización de sus turistas en España

En los últimos días, la polémica se ha situado en la llegada de turistas franceses a Madrid. En Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso, el encargado de negocios de la la Embajada de Francia, Gautier Lekens, tacha de "exagerada" la situación y la mala imagen que se está dando de los visitantes galos y recuerda que de los 45.000 turistas en enero, los franceses no constituyeron ni una cuarta parte. Además, subraya que muchos son residentes o trabajan en España. Desde la Embajada recomiendan a la población francesa que no vayan a hacer turismo pero no pueden prohibir debido a que el espacio aéreo está abierto, por lo que piden seguir con las normas sanitarias españolas y limitar los desplazamientos dentro de Madrid. "Tienen que llegar con una PCR negativa y todos lo cumplen", añade. Califica de "decisión política" dejar lugares abiertos en Madrid pero afirma que ambos países están trabajando para hacer frente a la pandemia y por "un levantamiento progresivo de las restricciones" cuando la situación epidemiológica lo permita.