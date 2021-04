Tras el concierto de Love of Lesbian, celebrado en el Palau San Jordi de Barcelona con miles de asistentes y el anuncio de una prueba piloto en Sitges para poder reabrir el ocio nocturno, Salvador Peiró, investigador en la Fundación FISABIO Salud Pública, ha pedido en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso cautela ante experimentos como éstos, ya que no hay que fiarse de que una persona con test de antígenos negativo no pueda contagiar. Preguntado sobre las perspectivas de una cuarta ola, se he mostrado ligeramente optimista ante el avance de la vacunación, sobre todo en las personas de mayor riesgo, aunque ha reconocido que la variante británica plantea "retos importantes", ya que su transmisión es "más rápida", y por tanto, ha recordado que la clave es adelantarse al virus y tomar las medidas antes de llegar a puntos críticos.