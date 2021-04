El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, está convencido de que, pese a lo ocurrido en las últimas semanas, su partido puede obtener un buen resultado en los comicios. “No salgo a por siete diputados. Salgo con una pretensión, que es ser decisivo, que las políticas públicas pasen por el criterio de Ciudadanos, para que sean moderadas, con sentido común y alejadas de los polos”. Dice que el Gobierno que había en la Comunidad de Madrid era un gobierno de éxito, porque las políticas de Ciudadanos lo avalaban, y en este sentido ataca la operación del PP para incluir en sus listas a gente que estaba en su partido. “Esto pasará factura al PP porque hay espectáculos que han sido bochornosos”, ha dicho Bal. De cara al 5 de mayo no quiere revelar cuál podría ser su política de pactos: “Huyo de los personalismos. Elegiré las políticas naranjas que ya hemos puesto sobre la mesa”. Con todo, reconoce que si no obtiene el 5% de los votos, seguirá trabajando en el Congreso de los Diputados. Bal también ha sido crítico con lo ocurrido con el coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos: “Le cesan por cumplir sus obligaciones, como me pasó a mí. Diego ha trabajado con gobiernos del PP y el PSOE y nunca ha tenido ningún problema. Es un profesional que no quiere plegarse a las presiones y la justicia la da la razón”, ha concluído.