Los cines se sienten "desamparados" ante las restricciones

El director general de Cinesa, Ramón Biarnés, ha asegurado en 'Las mañanas de RNE' que el sector de los cines se siente desamparados ante las desiguales restricciones que están aplicando las comunidades autónomas para frenar la pandemia. "Nos complica mucho que en una región tengamos unas restricciones y en otra otras; en unas se nos permite vender palomitas en otras no, en unas tenemos que cerrar a las 19.00 y en otras a las 22.00. Las distribuidoras están locas, no saben dónde tienen que poner qué películas", ha explicado Biarnés, que cree que va a ser difícil que el sector aguante otro año como este. "Hemos pasado del mejor año de la historia, que fue 2019, al peor, que fue 2020. Hay 30.000 personas que trabajan en el mundo del cine que están afectadísimas por las decisiones de cierres y restricciones constantes y desordenadas. Es muy difícil mantener los cines abiertos con estas restricciones. Lo peor es que no vemos un fin porque no hay un plan claro", ha afirmado.