L'altra ràdio - Dones a les Ones

La periodista i professora universitària Elvira Altés acaba de publicar el llibre “Dones a les ones. La història de la ràdio a Catalunya en la veu de les dones” a Pagès Editors.

L’obra, de 400 pàgines, recull el seu treball d’investigació i alguns dels continguts que es van mostrar a l’exposició “Dones a les ones” celebrada recentment al Museu d’Història de Catalunya.

El llibre repassa la història de la ràdio a Catalunya alhora que la història social i política del país en els darrers cent anys, que ha passat per dues dictadures, una república, una transició i la democràcia. En cada període l’autora presenta les vides de les dones que van contribuir a fer de la ràdio el mitjà de comunicació que coneixem. Les històries individuals de les locutores, periodistes, tècniques, productores, guionistes, etc. serveixen per reflectir les seves lluites, els seus assoliments, les frustracions i desencants que van tenir en haver d’exercir una professió sota les normes que la societat masculina imposa.