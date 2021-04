La soledad del corredor de fondo

Pocos pueden decir que han jugado en el mismo equipo que Marc Gasol. Y todavía menos, decir que han formado parte de un grupo musical de éxito. Adrià Salas, cantante de La Pegatina, puede proclamar ambas cosas. Hablamos con él sobre su etapa como jugador de baloncesto y su posterior paso a la música. Además, tenemos a Ennio Morricone como protagonista del cierre de programa; más concretamente, su relación con el fútbol, marcada por el Mundial de Argentina de 1978.

Lista de reproducción:

La Pegatina con Arnau Griso - Dejarse la piel

Juan Luis Guerra - Burbujas de amor

La Pegatina - Muérdeme

La Pegatina con Hanggai y Turttle Island- El revulsiu

Ricky Martin - Livin' la vida loca

Bryan Adams - Please forgive me

The Corrs - Breathless

Quique González - Aunque tú no lo sepas

La Pegatina - Gat rumberu

La Pegatina con D'Callaos - Alosque

La Pegatina con Los Caligaris - Y volar

La Pegatina con Dubioza Kolektiv - Ni chicha ni limoná

Huapacha Combo - Guaracha Huapacha

Manu Chao - Clandestino

Aqua - Barbie girl

Goran Bregovic - Gas Gas

Orquesta Platería - Luna Brava