La soledad del corredor de fondo

¿Cómo influye el deporte en la vida de los artistas? Sandra Delaporte es una apasionada del running y de la escalada, hasta el punto de haberle puesto como título a su último álbum ‘Las montañas’. Repasamos con ella las canciones que le acompañan cuando se pierde por la naturaleza. Además, Nápoles suena a música. Descubrimos algunas de las perlas de la cultura musical que envuelve a uno de los equipos más míticos de la Serie A.

Lista de canciones:

Delaporte - Las Montañas

Delaporte - El refugio

Delaporte y Amaral - Las Montañas

Glass Animals - Youth

Jamie XX - Gosh

Delaporte - Clap clap

Chancha Vía Circuito - Sueño en Paraguay

Skazi & Gattuso - Haunted House

Diplo - Bubble Up

Petit Biscuit ft. Diplo - Pick your battles

Delaporte - Universo

Aurora - Churchyard

Silvana Estrada - Si me matan

Bareto - Elsa

Dua Lipa - Don't start now