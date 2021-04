'YOLO', de la Compañía Lucas Escobedo, por Berta Tapia

La risa es sanadora y necesaria, lo repite y lo vuelve a demostrar la compañía Circ Cric, a la que dentro de nada veremos conmemorando su 40 aniversario, con decenas de artistas invitados y espectáculos como Què bèstia!, de Tortell Poltrona & Cia. Y nuestra compañera Berta Tapia se contagió de la fuerza, el ritmo y la energía de YOLO, de la Compañía Lucas Escobedo: ya sabes, You Only Live Once, "sólo se vive una vez".