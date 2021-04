La sala - 'InAnna', lo nuevo de Baraka Teatro, y 'Próximo', con Lautaro Perotti y Santi Marín - 04/04/21

La directora del programa A compás, nuestra cómplice Olga Baeza, abre La sala con los detalles de Madrid en danza, que se inaugura de manera oficial con un programa triple de la Compañía Nacional de Danza: el estreno de In Paradisum, de Antonio Ruz; Arriaga, de Mar Aguiló, Pino Alosa y Joaquín De Luz, que se estrenó en el pasado Festival de Música y Danza de Granada; y Remansos, de Nacho Duato, que no se bailaba en la CND desde 2011. Nos visitan la dramaturga y directora María Caudevilla y la actriz y cantante Sara Campbell. Conocemos muy bien a la compañía Baraka Teatro, siempre con realidades y proyectos, como InAnna, una aproximación al mito de Antígona, una obra que necesita de nuestro apoyo para poder ver en escena una pieza que habla del duelo que provoca la pérdida de un ser querido, al tiempo que rinde homenaje a una historia real, ya que Anna Campbell, hermana de Sara, murió en Siria. Recibimos a Santi Marín y Lauraro Perotti. Con ellos hablamos un rato acerca de Próximo, escrita y dirigida por Claudio Tolcachir. Como los musicales aquí son cosa de Laura Peláez, se ha marchado hasta la nueva SOM Academy, escuela de musicales y artes escénicas, para hablar con profesores y alumnos. Prado Campos se cita con la actriz Francesca Piñón dentro de su sección “Julietas y Medeas”; Machús Osinaga lleva hasta su “Territorio Osinaga” la obra Los Remedios, escrita por Fernando Delgado-Hierro y dirigida por Juan Ceacero; nuestra compañera Elena Yanes ha visto Antígona, de David Gaitán, y nos da su opinión; e Inma Palomares entre en nuestro archivo sonoro y trae un Estudio 1: La viuda valenciana. La risa es sanadora y necesaria, lo repite y lo vuelve a demostrar la compañía Circ Cric, a la que dentro de nada veremos conmemorando su 40 aniversario, con decenas de artistas invitados y espectáculos como Què bèstia!, de Tortell Poltrona & Cia. Y nuestra compañera Berta Tapia se contagió de la fuerza, el ritmo y la energía de YOLO, de la Compañía Lucas Escobedo: ya sabes, You Only Live Once, Sólo se vive una vez.