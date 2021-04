Bienvenido a "La Púa de Radio 3 Extra", un programa producido y mezclado porJorge Salán.

En estecapítulo puedes disfrutar de la cuarta y última parte del especial de HardRock/Aor con una selección que ha preparado Jorge Salán.

1- ASIA – Heat Of The Moment

2- WINGER – Deal With The Devil

3- KING KOBRA – Rock This House

4- BEGGARS AND THIEVES – Billy Knows Better

5- BAD ENGLISH – Straight To YourHeart

6- PAUL RODGERS – Holding Back The Storm

7- FIONA FLANAGAN - Broken

8- DARE – We Don’t Need A Reason

9- DAN REED NETWORK – Right In Front Of Me

10- DANGER DANGER – Beat The Bullet

11- TOWER CITY -Little Bit Of Fire

12- C.I.T.A – Through The Years

13- ARK – Feed The Fire