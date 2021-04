Bienvenido a "La Púa de Radio 3 Extra", un programa producido y mezclado por Jorge

Salán.

En este capítulo puedes disfrutar de la segunda parte del especial de Hard Rock/Aor

con una selección que ha preparado un especialista del género, Josetxu Beaskoa.

1- MR.BIG – Daddy, Brother, Lover, Little Boy

2- ADRIANGALE – Feel The Fire

3- LITTLE CAESAR – Chain Of Fools

4- BADLANS – Winter’s Call

5- JUNKYARD - Hollywood

6- GIANT- Stay

7- FASTER PUSSYCAT – House Of Pain

8- JACKYL – The Lumberjack

9- TATTOO RODEO -Everybody Wants What She’s Got

10- TANGIER – You Are Not The Lovin’ Kind

11- THE FOUR HORSEMAN – Drunk Again