La libélula - Santo viernes - 02/04/21

Esta #mediahoradeevasión con #LaLiBéLuLaR3 de radio3…

Textos de: Álvaro Cunqueiro, Fleur Jaeggy y Manu Espada.

En las voces de: Lorena Rodríguez y Juan Suárez.

Música de: El Meister, Banda Ionica, El Intruso y The Cure vía Violetta.

Estos son los temas que van a sonar:

Viernes Santo - El Meister - Fuego en Castilla

Pianto Eterno (Quatrano) - Banda Ionica - Passione

Desengaño - El Intruso - Viernes

Friday I'm in Love (The Cure) - Violetta - Dimmi que non passa