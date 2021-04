La cuarta parte - Nostálgico - 16/04/21

1/ EL MESWY. Nostálgico. 2/ GHETTOBOY. Generaciones. 3/CYRIL KAMER. Ambición. 4/ DIEGO SALGADO. Blindfold. 5/ Zo! & Tall Black Guy. Hold My Hand. feat. Darien Brockington · Muhsinah · Phonte. 6/ Ace Hashimoto & pH-1. GIRLS. 7/ ZACKEY FORCES FUNK y THE LASSO. Gwang B ok. 8/ RAYKA. The Fate. Feat. LAURA SHADOW. 9/ LA SRA. TOMASA. Timba Negra. 10/ MARCO FONKTANA. Yo tengo un don. 11/ HETEROS LIKE THAT. Hot in da city. 12/ SULE B. Mentira. con ANTONIO CARMONA. 13/FYAHBWOY. La guía de la alegría. 14/ SERGIO XL. Jamacuco. 15/ PEÑA. Intro cachos de vida.16/ PSIKODELIKOS. Distrito 20.