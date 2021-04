La cuarta parte - Guernica - 09/04/21

1/ NEIM. Mejor de ti. con N.O.E. DLUX, PABLO CARROUCHE, LOM C y RAMON RIERA. 2/ Space Hammu. GUERNICA ft. Raggio, Delaossa, Easy-S, Saske, Carrion, Sanson, J.Moods y Kas Rules. 3/ HEMINGWAY. Verso mágico. 4/ RAYKA. Necesario. con SOF. 5/ PSIKODELIKOS. Distrito 20.6/ CRES. Aquí, ahora. Alex Orellana. 7/ Marlowe. Lost Arts. 8/ John Cacavas. Agent Who. 9/ L’ORANGE AND NAMIR BLADE. Corner store Scandal. 10/ MELLO MUSIC GROUP. Banners . con MR LIF y AKROBATIK. Prod. ILLMIMD. 11/ MILANO & SHOWBIZ. Gin Rummy. 12/ IAMNOBODI. Let it roll (Interlude). feat. BEMYFIASCO y PHONTE. 13/ ASUN EASTWOOD, M.A.V. & SIBBS ROC. What’s rap, what's real. 14/ PACEWON & DANIEL EL CAMPEÓN. Battles. 15/ DJ MUGGS AND FLEE LORD. Eating never stressing. 16/ AVR. Domingo. con DJ RC.