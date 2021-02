1/ "Podium" ft. Dohnaire, Franco Carter, F. Marquez & Dj Koo. 2/ J DOSE. Charlie Seen. 3/ J DOSE. Salí a buscarme. 4/ BEJO. LA DIETA (Prod. BigCid). 5/ DEIN. Pollo Campero. 6/ DJ TRANSE. Querido invierno. 7/ FOYONE. Teletabis. 8/ J PARKER. XXXII BARS. 9/ SHARLY. Atiende. 10/ PH BEATS. U know that feeling. con MC NIX. 11/ ZENIT. Perfecto. Con Artes.