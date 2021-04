La cuarta parte - Caerás - 13/04/21

1/ UFBOYS. De vuelta a la ciudad. 2/ DOOM DOJO. Doom Dojo. 3/ GORKA2H. Caerás. 4/ Space Hammu - GUERNICA ft. Raggio, Delaossa, Easy-S, Saske, Carrion, Sanson, J.Moods y Kas Rules. 5/ NEIM. Mejor de ti. con N.O.E. DLUX, PABLO CARROUCHE, LOM C y RAMON RIERA. 6/ MONALY. Who got the juice. feat. ERGO Y BUDA. 7/ ELIO TOFFANA. Carlos Sainz. con DANO. 8/ STASH HOUSE. Wake up. 9/ RAYKA. Desde chico. con DASILVA y SNEW. 10/ CRES. Aquí, ahora. con Alex Orellana. 11/ ETHEL SAPIENS Y NACHO DOWNTEMPO. Especialistas. 12/ GRANSAN. Cómplices. con ZEMO ESE. 13/ MACHETE EN BOCA. Esto me posee. 14/ LASOLE. Fok Them. 15/ LOS CHIKOS DEL MAIZ. No es país para viejos. 16/ EXTRAÑO WEYS. Antoni i francesc.