La cuarta parte - Arrabal - 27/01/21

1/ J Dilla. Think Twice (DJ Muro's KG Mix). 2/ R.A. the Rugged Man - Who Do We Trust? ft. Immortal Technique. 3/ CONWAY. Jesus Khrysis. 4/ ARRABAL. Reportaje. 5/ DJ FUNK FLEX. Game time. feat. FIVIO FOREIGN. 6/ KENNY TEA AND DIRTY DIGGS. Stepped on Alpaca. 7/ NYCK CAUTION. How you live it. 8/ FREDRO STARR. Private jet to heaven. 9/ YOUR OLD DROOG. Ukraine. 10/ DJ MUGGS. Food on my fork. con ROME STREETZ. 11/ VISIONARIES. All along. 12/ JAZZY BEATS. Under my soul.