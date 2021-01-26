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Informativo La Rioja Mañana 26/01/2021

26 ene 2021

 


LA PANDEMIA SE RECRUDECE EN NUESTRA REGIÓN CON 4 NUEVOS FALLECIMIENTOS. 2 HOMBRES Y DOS MUJERES DE EDAD AVANZADA Y CON FACTORES DE RIESGO. EL FINDE SEMANA SE HAN NOTIFICADO 729 CASOS.  LA BUENA NOTICIA ES QUE BAJA AUNQUE LIGERAMENTE LA INCIDENCIA ACUMULUDA A 14 DIAS HASTA LOS 1.239 CASOS Y BAJAN TAMBIEN LOS CASOS ACTIVOS 175 MENOS, HASTA UN TOTAL DE 2.817. LA SITUACION EMPEORA EN LOS HOSPITALES CON 19 INGRESADOS MÁS HASTA UN TOTAL DE 247. EN EL SAN PEDRO EN LA UCI HAY 49 PERSONAS, 3 MÁS Y ESTÁ AL 83% DE OCUPACIÓN. EN PLANTA HAY 168 PERSONAS 17 MÁS. Y  EN LA FUNDACIÓN HOSPITAL DE CALAHORRA HAY 30 PERSONAS, UNA MENOS...

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