La gerencia de atención primaria ya ha reprogramado la vacunación tras la suspensión cautelar del miércoles con las dosis de Astra Zeneca y en el Bierzo prepara para este fin de semana una vacunación masiva con los nacidos en 1956 y 1957.

El Ministro de Ciencia e Innovacion, Pedro Duque, anuncia en León que en pocos meses comenzarán los ensayos clinicos de la vacuna española contra el covid-19.

El excalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, afirma que no se arrepiente de nada y que no tiene que pedir perdón a Nevenka Fernández porque no le hizo nada. En una entrevista en Castilla y León Televisión se consiedera como la víctima de un sistema judicial que le condenó sin pruebas.

El Ayuntamiento de León anuncia la peatonalización de la calle Carreras y la avenida de los Cubos que quiere convertir en un gran itinerario cultural.

Deportes. La Ponferradina recibe este fin de semana al Fuenabrada, La Cultural al Celta B y Abanca Ademar al Puerto Sagunto.

Homenaje al compositor Ángel Barja hoy en en el curso de Música Española que se celebra en el Albeitar de la Universidad de León.