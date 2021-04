Informativo Cuenca - 12/04/21

Informativo local y provincial de RNE en Cuenca. Presentado por Sara Batres Pérez y Marina Ortueta Martín.

- Covid-19. La Consejería de Sanidad informó el viernes de que el pasado jueves, se reportaron en la provincia de Cuenca cincuenta y ocho nuevos casos y no se produjo ningún fallecimiento relacionado con la enfermedad. En el Hospital "Virgen de la Luz", el jueves había ingresados once pacientes en cama convencional y ninguno en la UCI. Desde el 25 de febrero, no hay casos confirmados en las residencias sociosanitarias de la provincia.

- El municipio de Carboneras de Guadazaón realizó el pasado viernes un cribado masivo en su Centro de Salud tras la detección de 20 casos de Covid-19 en tres días.

- La Federación de Servicios Públicos de UGT Cuenca asegura que la UTE Ambulancias Cuenca, no cumple los convenios vigentes y mantiene condiciones muy por debajo de las del resto de la región.

- El presidente del Partido Popular de Cuenca, Benjamín Prieto, ha pedido a ADIF que haga públicos qué daños concretos causó el temporal Filomena en la vía del tren Cuenca-Utiel, qué tramos está reparando en la actualidad, en qué consisten esos arreglos, el presupuesto destinado a los mismos y la fecha de reinicio del servicio.

- La Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), ha presentado en el Senado el "Mapa 174", un análisis de la actual situación demográfica que identifica aquellos municipios españoles que sufren desventajas demográficas y el grado en que las padecen.

- El Vivero de Empresas de AJE Cuenca ya ha comenzado a acoger emprendedores del proyecto UFIL, tras la cesión de parte de las instalaciones por parte de CEOE CEPYME Cuenca.

- Las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad en España, han acordado un conjunto de acciones que unifican y refuerzan la identidad corporativa común de los cascos históricos con el sello UNESCO.

- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, firma esta mañana en el Museo Paleontológico, un convenio para la construcción de un complejo deportivo en la zona de El Terminillo de la capital conquense. Se edificará en unos terrenos de 35.000 metros cuadrados y estaría listo en su primera fase en el año 2023. El proyecto incluye dos campos hierba artificial para fútbol 11 y un pabellón polideportivo con capacidad para 2.000 espectadores.

- Victoria el sábado del Balonmano Incarlopsa Cuenca por 29 a 21 ante el Bada Huesca ante 500 espectadores en El Sargal.

- En fútbol de Tercera División, EL Quintanar del Rey y el Torrijos empataron a cero en un duelo de aspirantes al ascenso. En la lucha por la permanencia, la Unión Balompédica Conquense cayó derrotada en casa ante la Unión Deportiva Almansa por un resultado de 0 a 2 y el Club Deportivo Tarancón ganó 2 a 0 al Huracán de Balazote.

- En atletismo, el conquense Mesfin Escamilla se proclamó el sábado en Torrevieja campeón de España sub 20 en la prueba de los 5.000 metros.